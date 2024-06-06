Європейський центробанк вперше за 5 років знизив відсоткові ставки

Європейський центральний банк Bloomberg

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше з 2019 року знизив ключові ставки на 0,25%: по депозитах - до 3,75%, базова процентну ставку - до 4,25%, маржинальну кредитну ставку - до 4,5%.

Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ.

"Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) вирішила знизити три ключові процентні ставки на 0,25 відсоткових пунктів (25 базисних пунктів). Таким чином, ставка за основними операціями рефінансування, ставка за маржинальним кредитуванням та ставка по депозитах становитимуть 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно", - йдеться у повідомленні.

З моменту засідання Ради керуючих у вересні 2023 року інфляція знизилася більш ніж на 2,5 в.п., а прогноз щодо інфляції помітно покращився. Базова інфляція також знизилася, що посилило ознаки того, що ціновий тиск послабшав, а інфляційні очікування знизилися на всіх горизонтах.

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В ЄЦБ зазначають, що попри прогрес, досягнутий останніми кварталами, внутрішній ціновий тиск залишається сильним. Зростання заробітної плати прискорюється, а інфляція, ймовірно, залишиться вищою за цільовий показник у 2% ще наступного року.

Прогнози як щодо загальної, так і базової інфляції були переглянуті у бік підвищення на 2024 і 2025 роки в порівнянні з березневими прогнозами.

Очікується, що загальний рівень інфляції в єврозоні становитиме в середньому 2,5% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 1,9% у 2026 році.

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Щодо базової інфляції, що виключає ціни на енергоносії та харчові продукти, прогнозується її середній рівень у 2,8% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 2,0% у 2026 році.

Нагадаємо:

Раніше, Європейський центральний банк надіслав чіткий сигнал, що він знизить процентні ставки з їх історичних максимумів.

Ділова активність приватного сектору в Єврозоні досягла найвищого рівня за останній рік, що свідчить про пришвидшення економічного відновлення в регіоні.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликає банки швидше вийти з російського ринку, побоюючись санкцій з боку США.

Економічна правда.