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МАГАТЕ: Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу

П'ятниця, 28 червня 2024, 09:00 - Артур Крижний , Українська правда

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на цьому тижні обстрілами і пожежею була зруйнована зовнішня станція радіаційного моніторингу.

Джерело: МАГАТЕ

Деталі: За словами гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі, це ще більше знизило ефективність здатності виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій.

У заяві зазначається, що станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС.

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Також у МАГАТЕ додають, що наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Дослівно: "Останній інцидент стався всього через кілька днів після того, як 16-годинна відсутність електроенергії в місті Енергодар… призвела до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу навколишнього середовища після того, як у них розрядилася резервна батарея".

Пряма мова Гроссі: "Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервного послаблення заходів безпеки під час війни, що залишається глибоким джерелом занепокоєння".

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Деталі: У повідомленні додають, що ЗАЕС продовжує стикатися з іншими викликами, пов'язаними ядерною безпекою під час війни.

Зокрема, на минулому тижні експерти МАГАТЕ протягом більшості днів чули вибухи на певній відстані від станції.

Нагадаємо:

Спільне комюніке Саміту миру в Україні передбачає пункт, у якому країни-учасниці погоджуються із необхідністю контролю України над ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) та Росія сходяться на думці, що у нинішніх умовах перезапуск окупованої Запорізької АЕС не є ані доцільним, ані безпечним.

Раніше лідер Кремля Путін повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Через некомпетентність набраного окупантами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту.

Запустити росіянам Запорізьку АЕС заважає втрата Каховського водосховища, відсутність енергомереж та брак персоналу, заявили в "Енергоатомі".

Українська правда.

ЗАЕС Росія війна
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