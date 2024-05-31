В "Енергоатомі" назвали причини, які не дозволять росіянам запустити Запорізьку АЕС

Запустити росіянам Запорізьку АЕС заважає втрата Каховського водосховища, відсутність енергомереж та брак персоналу.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК Енергоатом з посиланням на слова голови правління компанії Петра Котіна.

Так, перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС росіянам заважає багато чинників, зокрема:

втрата води в Каховському водосховищі;

відсутність ліній електропередачі;

брак кваліфікованого персоналу.

Крім того, ядерне паливо на ЗАЕС вичерпало свій ресурс експлуатації.

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Нагадаємо:

Глава РФ повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Через некомпетентність набраного окупантами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

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На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту.

Економічна правда.