В "Енергоатомі" назвали причини, які не дозволять росіянам запустити Запорізьку АЕС
Запустити росіянам Запорізьку АЕС заважає втрата Каховського водосховища, відсутність енергомереж та брак персоналу.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК Енергоатом з посиланням на слова голови правління компанії Петра Котіна.
Так, перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС росіянам заважає багато чинників, зокрема:
- втрата води в Каховському водосховищі;
- відсутність ліній електропередачі;
- брак кваліфікованого персоналу.
Крім того, ядерне паливо на ЗАЕС вичерпало свій ресурс експлуатації.
Нагадаємо:
Глава РФ повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).
Через некомпетентність набраного окупантами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.
На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту.
Економічна правда.