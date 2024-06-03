Перезапуск росіянами ЗАЕС не буде безпечним, і вони це розуміють – МАГАТЕ

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) та Росія сходяться на думці, що у нинішніх умовах перезапуск окупованої Запорізької АЕС не є ані доцільним, ані безпечним.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив під час пресконференції у Відні, пише "Укрінформ".

"Щодо Калінінграда, то я б не говорив про те, що Росія хоче запустити (ЗАЕС - ред.), а я намагаюся завадити їй це зробити. Це було б несправедливо і неправильно. Але очевидно, що була інформація, ознаки, які вказували на те, що такий намір був. Тож я одразу відреагував на ці речі. Я сказав: "Ну, добре. Гаразд, яка тут ідея? Чи є часові рамки?".

Тож я думаю, що технічні розмови дозволили нам зрозуміти, що вони (росіяни - ред.) дійсно мають намір використовувати цю станцію, але вони визнають, скажімо так, що ми сходимося або маємо однакову точку зору, що на даний момент це було б непрактично і, можливо, навіть небезпечно", - підкреслив Гроссі, коментуючи свою зустріч 28 травня у Калінінграді з російською делегацією.

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Він додав, що дискусії у Калінінграді не слід характеризувати "як формальну домовленість".

"Це була технічна дискусія, але зі збігом у тому сенсі, що за нинішніх обставин перезапуск, поступовий або одночасний, або декількох блоків, був би недоцільним. Причинами цього є, по-перше, звичайно, військові дії, які все ще тривають в регіоні. А по-друге - ситуація навколо зовнішнього енергопостачання", - зазначив гендиректор Гроссі.

За його словами, російська сторона наразі розуміє "недоцільність" перезапуску ЗАЕС.

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"Я думаю, що висновок, і я був радий відзначити, що це єдиний висновок російського менеджменту, полягає в тому, що за нинішніх обставин це було б недоцільно. Ідея, звичайно, у них є - перезапустити в якийсь момент. Вони не планують виводити цю атомну електростанцію з експлуатації", - резюмував він.

Гроссі також заявив, що спочатку в районі ЗАЕС не повинно бути жодної військової активності, а також забезпечено стабільне зовнішнє електропостачання і проведено важливі ремонтні роботи.

Нагадаємо:

Раніше лідер Кремля Путін повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Через некомпетентність набраного окупантами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту.

Запустити росіянам Запорізьку АЕС заважає втрата Каховського водосховища, відсутність енергомереж та брак персоналу, заявили в "Енергоатомі".

Економічна правда