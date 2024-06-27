Новини 27 червня: проблеми з бронюванням, IKEA повертається в Україну

Про бронювання. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала парламент і уряд терміново вирішити 5 ключових проблем з бронюванням: зокрема, просить продовжити на три місяці термін оновлення даних та якнайшвидше запустити еБронювання.

Про IKEA. Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну, наразі проходять технічні підготовчі роботи.

Про фінансову підтримку від ЄС. Україна отримала від Європейського Союзу транш фінансової підтримки у розмірі 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Про відключення світла. У п'ятницю 28 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

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Про виробництво зброї. За січень-березень 2024 року виробництво зброї в Україні зросло в середньому на 25,4% до аналогічного періоду 2023 року.

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Хочеш миру – готуйся до війни. Авторитарні країни озброюються швидше, ніж демократичні

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Демократії відстають від автократій у темпах збільшення видатків на власну оборону. Хоча в абсолютних числах суттєво їх переважають.

Кінець амбіціям. Як Саудівська Аравія будувала "місто майбутнього" в пустелі, але передумала

Плани з будівництва футуристичного міста-стіни довжиною 170 км посеред пустелі у Саудівській Аравії змінюються на ходу. Чи буде реалізований мегапроєкт за трильйони доларів?