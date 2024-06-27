Україна збільшила виробництво зброї у січні-березні на 25% - Держстат

За січень-березень 2024 року виробництво зброї в Україні зросло в середньому на 25,4% до аналогічного періоду 2023 року.

Про це йдеться у даних Держстату.

Так, у січні 2024 року в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів порівняно з січнем минулого року.

У лютому зростання склало 29%, а в березні темпи виробництва скоротились – в Україні виробили на 18,8% більше озброєння, ніж у 2023 році.

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При цьому січневе виробництво на 4% просіло порівняно з груднем 2023-го. У лютому виробили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024-го на 1,3%.

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Економічна правда.