У п'ятницю графіки відключення світла діятимуть цілодобово
У п'ятницю 28 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"28 червня: за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.
В разі змін енергетики оперативно проінформують про це.
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Зарплати членів правління "Укренерго" становлять близько 250–300 тисяч гривень на місяць, голови правління - Володимира Кудрицького - приблизно 420 тисяч.
Економічна правда.