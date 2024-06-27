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У п'ятницю графіки відключення світла діятимуть цілодобово

Четвер, 27 червня 2024, 17:32 - Артур Крижний
 
Getty Images

У п'ятницю 28 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"28 червня: за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

В разі змін енергетики оперативно проінформують про це.

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Зарплати членів правління "Укренерго" становлять близько 250–300 тисяч гривень на місяць, голови правління - Володимира Кудрицького - приблизно 420 тисяч.

Економічна правда.

електроенергія енергетика Україна
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