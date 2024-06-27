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IKEA повертається в Україну - джерела

Четвер, 27 червня 2024, 08:31 - Олександр Колесніченко , Артур Крижний

Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну, наразі проходять технічні підготовчі роботи.

Про це повідомили ЕП два джерела на ринку.

"Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи наразі невідома", - заявив один із співрозмовників

Нагадаємо:

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Шведський ритейлер IKEA не вирішив, коли повернеться в Україну, та вивчає вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність.

У жовтні 2023 року повідомлялось, що Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.

Економічна правда.

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