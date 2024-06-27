Бізнес просить уряд і Раду вирішити 5 ключових проблем із бронюванням: список

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала парламент і уряд терміново вирішити 5 ключових проблем з бронюванням: зокрема, просить продовжити на три місяці термін оновлення даних та якнайшвидше запустити еБронювання.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

"Протягом останніх місяців і парламентом, і урядом неодноразово вносилися зміни до підзаконних актів, які регулюють питання ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних на критичних підприємствах.

Незважаючи на певний оптимізм, який має відбутися із практичним впровадженням прийнятих змін, більшість з них не проходили громадського обговорення і бізнес спільнота не мала можливості прокоментувати їх та надати свої найбільш критичні пропозиції", - йдеться у заяві.

Реклама:

Асоціація закликає підтримати та сприяти "якнайшвидшому прийняттю" законопроєкту щодо продовження терміну оновлення даних до 150 днів, мотивуючи це перебоями зі світлом та інтернетом.

"За останніми даними Міноборони, станом на 25 червня свої військово-облікові дані змогли оновити лише 2,3 млн військовозобов’язаних із приблизно 11 млн.

За інформацією від представників бізнес-спільноти, в поточних умовах відсутності електроенергії та доступу до Інтернету та, відповідно, перебоїв в роботі електронних систем, дуже часто оновити свої дані через додаток Резерв+ або ЦНАП не є можливим, тоді як пропускна спроможність ТЦК та СП є надзвичайно малою", - йдеться в позиції ЄБА.

Реклама:

"Уже очевидно, що до 16 липня усім військовозобов’язаним не вдасться оновити дані, зокрема, і через низьку пропускну спроможність держави. Відповідно, збільшення строку ще на 90 днів є логічним кроком і повністю підтримується бізнесом", - додали в асоціації.

При цьому в Міністерстві оборони вважають, що військовозобов'язані українці мають достатньо можливостей оновити свої військово-облікові дані до 16 липня і тому не підтримують подовження цих строків.

ЄБА також просить якнайшвидше запустити систему еБронювання.

"У рамках чинної системи стратегічного бронювання, процес від підготовки документів до отримання наказу про бронювання займає у середньому 2 місяці і потребує значних адміністративних ресурсів як з боку держави, так і бізнесу. Окрім того, почастішали випадки відмов у бронюванні зі сторони органів влади без пояснення причин.

Асоціація закликає якнайскоріше запустити систему еБронювання через ресурси порталу Дія як для підприємств критичної інфраструктури, так і для підприємств, критичних для національної економіки, з метою прискорення процесів і унеможливлення будь-яких зловживань в процесі погодження списків", - заявили в асоціації.

Крім цього, ЄБА просить надати заброньованим військовозобов'язаним і тим, хто перебуває в процесі бронювання (з моменту подачі заявки підприємством і до постановки на спецоблік) 30 днів імунітету від мобілізації для оновлення даних в ТЦК та СП.

Також бізнес просить дозволити бронювання без обмежень щодо кількості працівників транспортної галузі, які безпосередньо задіяні в процесі здійснення вантажних перевезень.

П'яте прохання - дозволити запровадити економічне бронювання в країні.

"Наразі в публічному просторі обговорюються різні концепції та моделі бронювання.

І бізнес готовий, разом з уповноваженими представниками органів державної влади, сідати та обговорювати ці моделі та яка з них може бути найбільш корисною для нашої держави. Адже все ж бізнесу важливо мати повноваження і самостійно визначати, які саме співробітники є критичними для роботи компанії", - заявили в ЄБА.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха, який напередодні подав законопроєкт №11331 про економічне бронювання, 17 червня зареєстрував ще два альтернативні законопроєкти – №11331-1 і №11331-2.

У разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі, заявив Наталуха.

Ключовими викликами для компаній щодо ведення бізнесу в 2024 році є бронювання військовозобов'язаних працівників (80%) та безпека і захист співробітників (75%).

Через прогалини в системі бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів. Це може загрожувати проблемами з виробництвом зброї.

Читайте також: Законопроєкт про економічне бронювання зареєстрований. Як воно працюватиме?