ЄС виділив Україні 1,9 млрд євро фінансової підтримки
Україна отримала від Європейського Союзу транш фінансової підтримки у розмірі 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.
Про це в X (Twitter) написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда".
За словами Шмигаля, загальна бюджетна підтримка ЄС з початку цього року вже досягла майже 8 млрд євро.
"Хочу висловити вдячність президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всій її команді за таку непохитну підтримку", – написав він.
Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом щодо так званого Ukraine Facility Plan, який визначає зобов’язання з реформ на період до 2027 року, 6 червня.
Нещодавно Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility – орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу, що виділяється в межах цього механізму, для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.
20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.
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