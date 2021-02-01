IKEA відкрила перший магазин в Україні

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, 1 лютого відкрила перший магазин в Україні - у київському Blockbuster Mall.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Магазин розташовується у Blockbuster Mall і працюватиме з 10:00 до 22:00 з дотриманням суворих заходів безпеки, включно із соціальним дистанціюванням, обов’язковим носінням масок, температурним скринінгом та частим дезінфікуванням приміщення", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з нинішніми карантинними обмеженнями, у магазині можуть одночасно перебувати не більше 500 відвідувачів.

Зазначається, що для компанії це перший магазин "міського формату" у регіоні Південно-Східної Європи (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія і Словенія).

"Магазин має площу у понад 5 тисяч квадратних метрів та пропонує близько 5 тисяч товарів і рішень для дому.

Майже 2 тисячі найменувань доступні в магазині; решта 3 тисячі - переважно меблі та інші товари великого розміру - можна замовити та безкоштовно отримати в одному з наших 4 пунктів видачі замовлень, зокрема, і в магазині, або ж обрати опцію доставки додому за додаткову оплату", - додали в IKEA.

Нагадуємо:

Повідомлялось, шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, оголосила, що відкриває свій перший магазин в Україні 1 лютого - у київському Blockbuster Mall.

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, має намір до запуску першого фізичного магазину в Україні розширити доступний асортимент товарів до 5 тис. артикулів з діючих 3,6 тис.

Раніше повідомлялось, що IKEA планує відкрити два додаткових пункти видачі замовлень у Києві, а також подвоює потужності інтернет-магазину в Україні.

Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.

14 травня шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.

Покупці, окрім доставки, можуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.

Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.

Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Економічна правда