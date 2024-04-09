Повернення в Україну власника Zara збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20%

Повернення Inditex (власник брендів Zara, Bershka, Pull&Bear) збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20%. В окремих випадках навіть більше.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

"В окремих обʼєктах Inditex займає до 10-15% від загальної площі – це суттєво", – говорить провідний експерт Colliers Ukraine у галузі торговельної нерухомості Ігор Заболоцький. Відкриття магазинів збільшить відвідуваність ТРЦ, з чим погоджуються усі співрозмовники Forbes.

Трафік у київських ТРЦ збільшився на 20% за тиждень роботи Zara. Зокрема, загальний приріст відвідуваності торгово-розважального центру Gulliver склав навіть більше цієї цифри, порівнюючи з минулими вихідними.

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"Результати окремих поверхів, де розташовані магазини Inditex, показали зростання трафіку на більш ніж 40%, порівнюючи з попередніми вихідними", – кажуть в пресслужбі ТРЦ Gulliver.

У ТРЦ Lavina Mall загалом з відкриття магазинів Inditex трафік зріс на +14,5%, у перший вікенд – на +17%.

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Раніше повідомлялось, що Inditex поступово відновить свою комерційну діяльність в Україні, спочатку відкривши свою онлайн-мережу 2 квітня, а з 3 квітня - близько 20 магазинів своїх брендів, включаючи три магазини Zara, у Києві.

Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні.