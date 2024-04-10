IKEA вивчає можливість повернення в Україну, але про терміни не говорить

Шведський ритейлер IKEA не вирішив, коли повернеться в Україну, та вивчає вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність.

Про це компанія повідомила у відповідь на запит Delo.ua.

"ІКЕА залишається високо зацікавленою в українському ринку. Наразі компанія робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені, IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні", - зазначили в пресслужбі компанії.

В IKEA додали, що наразі не можуть вказати, коли це станеться.

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Нагадуємо:

У жовтні 2023 року повідомлялось, що Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.

Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні.

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Повернення Inditex (власник брендів Zara, Bershka, Pull&Bear) збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20%. В окремих випадках навіть більше.