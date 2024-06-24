Новини 24 червня: відключення світла, у "Дії" зареєстрували перші шлюби онлайн

Про відключення світла. У вівторок 25 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

В українській енергосистемі критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через обстріли росіян - імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему.

Про шлюби онлайн в "Дії". В Україні одружилися перші пари за допомогою застосунку "Дія".

Про санкції проти РФ. Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на російську агресію проти України.

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Про жнива. В Україні розпочались жнива - уже зібрали близько 100 тисяч тонн різних сільськогосподарських культур.

Про Ukraine Facility. Голова НБУ Андрій Пишний разом із міністром фінансів Сергієм Марченком підписали кредитну угоду до Ukraine Facility - 24 липня документ також був підписаний партнерами з Європейської комісії.

Ексклюзив ЕП

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"Данія і Туреччина можуть прикінчити Росію за рік". Економіст про "фінансовий" фронт війни

Професор Університету Каліфорнії Берклі Юрій Городніченко – один із найуспішніших українських економістів. В інтерв'ю ЕП він розповідає про неминучість підвищення податків, вплив мобілізації та російську економіку.