Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій стосовно РФ

Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на російську агресію проти України.

Відповідне рішення ухвалили 24 червня, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Ці санкції "завдадуть подальшого удару по режиму Путіна й тих, хто підтримує його незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України".

14-тий пакет зокрема включає обмежувальні заходи щодо 116 фізичних та юридичних осіб, "відповідальних за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".



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Що передбачають санкції: енергетика

ЄС заборонить послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу на території Євросоюзу з метою транспортування в інші країни. Це охоплює як перевезення з судна на судно, так і перевезення з судна на берег, а також операції з перевантаження. Це не вплине на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення споруджуваних проєктів щодо зрідженого природного газу, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG. Вводяться обмеження на імпорт російського газу через термінали ЄС, не підключені до системи природного газу.

Контроль за антиобходом санкцій

Щоб допомогти протидіяти реекспорту бойових товарів, знайдених в Україні або критичних для розвитку російських військових систем, було вирішено, що оператори ЄС, які продають такі бойові товари третім країнам, повинні запровадити механізми належної обачності, здатні ідентифікувати та оцінити ризиків реекспорту до Росії, та знизити їх.

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Також компанії ЄС тепер відповідальні за те, щоб їхні "дочки" в третіх країнах не обходили санкції проти РФ;

Крім того, оператори з ЄС, які передають промислове ноу-хау для виробництва бойових товарів комерційним партнерам із третіх країн, тепер повинні будуть включити договірні положення, щоб гарантувати, що таке ноу-хау не буде використовуватися для товарів, призначених для Росії.

Фінанси

Також Рада ЄС вирішила заборонити використання "Системи передачі фінансових повідомлення" (SPFS), спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів.

Крім того, операторам ЄС заборонили здійснювати транзакції з особами, які входять до списку тих, хто використовує SPFS за межами Росії.

Крім того, Рада запроваджує заборону на операції з цільовими кредитними та фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами ЄС, якщо ці організації сприяють транзакціям, що підтримують оборонно-промислову базу Росії шляхом експорту, постачання, продажу, передачі або транспортування до РФ товарів і технологій подвійного призначення, чутливих предметів, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів.

Транспорт

Вперше ЄС ухвалив захід, спрямований на конкретні судна, які беруть участь у війні Росії проти України, та які підпадають під заборону на доступ до портів і заборону на надання послуг.

Також Рада вирішила розширити заборону на польоти в ЄС. Заборона на посадку, зліт або політ над територією ЄС також поширюватиметься на будь-які повітряні судна, які використовуються для нерегулярних польотів. Крім того, оператори повинні надавати будь-яку інформацію, яку запитують національні компетентні органи держав-членів, про нерегулярні рейси, зокрема інформацію про власність повітряного судна та, можливо, пасажирів.

Також ЄС розширив заборону на транспортування вантажів автомобільним транспортом по території ЄС, зокрема транзитом.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада додала 61 нову структуру до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

ЄС також ввів подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють, зокрема, збільшенню російського промислового потенціалу (наприклад, хімікати, зокрема марганцеві руди та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийне обладнання, монітори та електричне обладнання).

Також Ліхтенштейн додано до списку країн-партнерів, які застосовують набір обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з Росії.

Інші заходи

Пакет накладає обмеження на прийом заявок на реєстрацію в ЄС певних прав інтелектуальної власності російськими громадянами та компаніями.

Також заборонено купувати, ввозити, переміщувати чи вивозити українські культурні цінності та інші товари археологічного, історичного, культурного, рідкісного наукового чи релігійного значення, якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що ці товари були незаконно вивезені з України.

Економічна правда