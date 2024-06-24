Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility

Голова НБУ Андрій Пишний разом із міністром фінансів Сергієм Марченком підписали кредитну угоду до Ukraine Facility - 24 липня документ також був підписаний партнерами з Європейської комісії.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024 - 2027 роках до 27 мільярдів євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility. Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі, адаптовану до безпрецедентних викликів, спричинених війною з РФ.

Вже найближчим часом після набуття чинності цією угодою Україна також отримає від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування", - йдеться у повідомленні.

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У НБУ нагадали, що 14 травня Рада Європейського Союзу схвалила План для Ukraine Facility, розроблений Україною спільно з європейськими партнерами, розрахований на 2024-2027 роки, який містить перелік структурних реформ на цей період, спрямованих не лише на відновлення та відбудову, але й на просування України на шляху до ЄС та підтримку євроінтеграційних процесів у державі.

6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Зазначена угода була підписана сторонами наприкінці травня та визначає принципи фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема щодо управління та контролю використання коштів у межах Ukraine Facility. Угода офіційно запустила виконання Плану України.

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Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів); спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро); технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою, додали в НБУ.

"Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску Плану", - йдеться у повідомленні.