У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

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У вівторок 25 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"25 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

За повідомлення НЕК "Укренерго", Обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00. Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.

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Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо:

Енергокомпанія ДТЕК вводить у понеділок, 24 червня, з 19:00 нові графіки відключень для Дніпропетровської області, які допоможуть краще проходити піки навантаження.

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Економічна правда.