Жнива-2024: Україна вже зібрала 100 тисяч тонн урожаю зернових – Мінагрополітики

В Україні розпочались жнива - уже зібрали близько 100 тисяч тонн різних сільськогосподарських культур.

Про це в ефірі телемарафону повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Починається збір з ячменю, гороху та пшениці. Це ранні зернові та зернобобові культури і,очікується, що їх виробництво буде близько 56 млн тонн.

Олійних планується зібрати понад 20 млн тонн. Це попередній прогноз. Звісно, більш чітка цифра буде пізніше. Але це непоганий показник з урахуванням того, що в країні, на жаль, третій рік повномасштабного вторгнення", - заявив Висоцький.

Реклама:

За його словами, аграрії збирають врожай з 80% сільськогосподарських земель, оскільки близько 18-20% угідь знаходяться в тимчасовій окупації.

За зерновими культурами спостерігається скорочення виробничих площ, що пов'язано зі зміною сівозміни, при цьому під олійними культурами площі розширено, додав він.

Економічна правда

Реклама: