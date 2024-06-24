Критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії, імпорт не вирішує проблеми – Yasno

В українській енергосистемі критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через обстріли росіян - імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Ми зараз залежимо від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня.

Зараз йдуть ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях. Тому деякі блоки не працюють. Що дуже суттєвий фактор", - додав Коваленко.

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За його словами, у найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання, зазначив він.

"Зараз вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України. Що виключає фактор критичної інфраструктури і інші. Там є ще декілька змін, які повинні запровадити і воно запрацює.

Графіки у Києві як були 6 груп та біла, сіра та чорні зони, так і залишились. Для планування жигендття треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та ОСР будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування - краще не разраховувати. У білій зоні світло повинно бути", - написав також Коваленко.

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Нагадаємо:

У вівторок 25 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00. Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.

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