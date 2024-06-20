Головною ціллю нічної атаки росіян у четвер були електростанції

Головною ціллю ракетно-дронової атаки росіян по України вночі у четвер, 20 червня, були українські електростанції.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

В енергокомпанії зазначають, що це була вже сьома масована атака росіян по енергосистемі з 22 березня.

"За уточненими даними, це була комбінована ракетно-дронова атака. Головною ціллю знову були українські електростанції", - йдеться у повідомленні.

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У результати атаки, було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Є пошкодження в мережах обленерго у Київській області.

"Проводиться огляд пошкоджень. Там, де дозволяє безпекова ситуація, розпочато аварійно-відновлювальні роботи", - додали у пресслужбі компанії.

Нагадаємо:

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В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.

Енергетики збільшать обсяги обмежень споживання електроенергії з 11:00 через атаку росіян, як саме це вплине на графіки повідомлять обленерго.

20 червня внаслідок нічної атаки армії РФ пошкоджені об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України.

Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення, також серйозно пошкоджене обладнання станції.

У четвер, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується - з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.

Економічна правда.