"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Середа, 19 червня 2024, 22:29 -
У четвер, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується - з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.
Про це повідомили в "Укренерго".
При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження повідомлятимуть додатково.
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Раніше повідомлялось, що у четвер, 20 червня, по всій Україні графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом усієї доби.
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