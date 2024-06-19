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"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер

Середа, 19 червня 2024, 22:29 - Олексій Павлиш

У четвер, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується - з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.

Про це повідомили в "Укренерго".

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялось, що у четвер, 20 червня, по всій Україні графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом усієї доби.

telegram Укренерго електроенергія
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