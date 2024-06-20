Через нічну атаку у четвер обмежень світла буде більше
Енергетики збільшать обсяги обмежень споживання електроенергії з 11:00 через атаку росіян, як саме це вплине на графіки повідомлять обленерго.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00", -йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що подивитися як саме це вплине на графіки погодинних відключень можна на сайтах місцевих обленерго.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежують.
Нагадаємо:
20 червня внаслідок нічної атаки армії РФ пошкоджені об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України.
Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення, також серйозно пошкоджене обладнання станції.
У четвер, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується - з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.
Економічна правда.