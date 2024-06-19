Новини 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ

Про міст у Києві. У Києві стався обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Жертв і постраждалих немає.

Голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор заявив, що причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома.

Про санкції проти РФ. Євросоюз має намір внести до чорного списку 20 фізосіб і 22 юрособи в рамках нового пакета санкцій проти Росії.

Про відключення світла. У четвер, 20 червня, по всій Україні графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом усієї доби.

Реклама:

Про оборонний сектор. Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman має намір розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні.

Французька оборонно-промислова група Thales оголосила про укладення трьох угод із підприємствами українського оборонного комплексу щодо співпраці у сферах радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, радарів і безпілотників.

Про БЕБ. Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.

Реклама:

Ексклюзив ЕП

Москва торгам не вірить. Що змінять санкції проти найбільшої біржі РФ

Останні накладені на фінансову інфраструктуру РФ обмеження вдарили по можливостях купувати і продавати долари та євро на відкритому ринку. Як вони працюватимуть?

Економічне бронювання вже фактично працює. У яких містах і сферах його можна отримати?

Формально економічне бронювання лише обговорюється у владних кабінетах, але якщо проаналізувати наявні вакансії, то виявиться, що воно вже давно існує. У яких професіях і містах бронюють найбільше?