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У Києві "втомився" ще один міст

Середа, 19 червня 2024, 19:14 - Олексій Павлиш, Олександр Колесніченко

Тротуарна частина Повітрофлотського шляхопроводу у Києві обвалилася на проїзну частину вулиці Жилянської та рейки Борщагівського швидкісного трамваю.

Про це повідомляє кореспондент ЕП. "Київпастранс" повідомив про затримку руху трамваїв №№ 1,3 "через обвал частини споруди".

 
 
фото із соцмереж
 
фото Олександра Колесніченка, ЕП
 
фото Олександра Колесніченка, ЕП

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"Затримується рух трамваїв №№ 1, 3 через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Рух авто вздовж трамвайної лінії також тимчасово перекрито. Наразі автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом)", - згодом заявили в КМДА.

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Жертв і постраждалих немає. Зазначається, що на місці працюють необхідні міські служби, "щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху".

"Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році", - додали в КМДА.

Голова департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома. За його словами, інформація щодо аварійного стану шляхопроводу до департаменту не надходила.

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Шляхопровід перебуває на балансі КП "Київшляхміст". Кандибор каже, що в цьому році КП планувало робити протиаварійний ремонт об'єкта.

Економічна правда

Київ транспорт
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