У Києві "втомився" ще один міст
Тротуарна частина Повітрофлотського шляхопроводу у Києві обвалилася на проїзну частину вулиці Жилянської та рейки Борщагівського швидкісного трамваю.
Про це повідомляє кореспондент ЕП. "Київпастранс" повідомив про затримку руху трамваїв №№ 1,3 "через обвал частини споруди".
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"Затримується рух трамваїв №№ 1, 3 через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Рух авто вздовж трамвайної лінії також тимчасово перекрито. Наразі автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом)", - згодом заявили в КМДА.
Жертв і постраждалих немає. Зазначається, що на місці працюють необхідні міські служби, "щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху".
"Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році", - додали в КМДА.
Голова департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома. За його словами, інформація щодо аварійного стану шляхопроводу до департаменту не надходила.
Шляхопровід перебуває на балансі КП "Київшляхміст". Кандибор каже, що в цьому році КП планувало робити протиаварійний ремонт об'єкта.
Економічна правда