У Кличка відреагували на падіння Повітрофлотського шляхопроводу

Фото Олександра Колесніченка, ЕП

Голова департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор заявив, що причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома

Про це він повідомив у коментарі ЕП.

За його словами, інформація щодо аварійного стану шляхопроводу до департаменту не надходила.

Шляхопровід перебуває на балансі КП "Київшляхміст". Кандибор каже, що в цьому році КП планувало робити протиаварійний ремонт.

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Контактна мережа швидкісного трамвая обірвана, її обіцяють полагодити до кінця доби. Наразі організовано роботу альтернативних автобусних маршрутів.

Нагадаємо:

У Києві стався обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Жертв і постраждалих немає.

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Економічна правда