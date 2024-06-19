У Кличка відреагували на падіння Повітрофлотського шляхопроводу
Голова департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор заявив, що причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома
Про це він повідомив у коментарі ЕП.
За його словами, інформація щодо аварійного стану шляхопроводу до департаменту не надходила.
Шляхопровід перебуває на балансі КП "Київшляхміст". Кандибор каже, що в цьому році КП планувало робити протиаварійний ремонт.
Контактна мережа швидкісного трамвая обірвана, її обіцяють полагодити до кінця доби. Наразі організовано роботу альтернативних автобусних маршрутів.
Нагадаємо:
У Києві стався обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Жертв і постраждалих немає.
Економічна правда