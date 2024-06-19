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У Кличка відреагували на падіння Повітрофлотського шляхопроводу

Середа, 19 червня 2024, 20:15 - Олександр Колесніченко
 
Фото Олександра Колесніченка, ЕП

Голова департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор заявив, що причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома

Про це він повідомив у коментарі ЕП.

За його словами, інформація щодо аварійного стану шляхопроводу до департаменту не надходила.

Шляхопровід перебуває на балансі КП "Київшляхміст". Кандибор каже, що в цьому році КП планувало робити протиаварійний ремонт.

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Контактна мережа швидкісного трамвая обірвана, її обіцяють полагодити до кінця доби. Наразі організовано роботу альтернативних автобусних маршрутів.

Нагадаємо:

У Києві стався обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Жертв і постраждалих немає.

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Економічна правда

Київ КМДА транспорт
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