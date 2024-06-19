У четвер графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж всієї доби

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У четвер, 20 червня, по всій Україні графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"20 червня за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

В разі змін, енергетики оперативно про це проінформують.

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В "Укренерго" додали, що причина застосування графіків - високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо:

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Процес оновлення переліку об’єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням відбувається у кожній області. Очікується, що цей процес завершиться до 1 липня.

Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

Економічна правда.