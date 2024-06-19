Реформа БЕБ: Комітет cхвалив законопроєкт, який не погоджений з міжнародними партнерами
Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Комітет схвалив НЕ погоджений з міжнародними партнерами текст закону #10439 по перезавантаження БЕБ", - йдеться в повідомленні.
Рішення підтримали 22 нардепи, утримались - 3.
Нагадаємо:
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у новій редакції законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Втім, без зауважень бізнесу та узгодження іноземних партнерів.
Верховна Рада на засіданні 11 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Економічна правда.