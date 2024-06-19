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Реформа БЕБ: Комітет cхвалив законопроєкт, який не погоджений з міжнародними партнерами

Середа, 19 червня 2024, 10:44 - Артур Крижний

Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Комітет схвалив НЕ погоджений з міжнародними партнерами текст закону #10439 по перезавантаження БЕБ", - йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали 22 нардепи, утримались - 3. 

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Нагадаємо:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у новій редакції законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Втім, без зауважень бізнесу та узгодження іноземних партнерів.

Верховна Рада на засіданні 11 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

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Економічна правда.

податки Верховна рада БЕБ
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