Новини 18 червня: Кабмін звільнив Найєма, альтернативні моделі економічного бронювання

Про Найєм. Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Мустафи Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про бронювання. Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха, який минулого тижня подав законопроєкт №11331 про економічне бронювання, 17 червня зареєстрував ще два альтернативні законопроєкти – №11331-1 і №11331-2.

Верховна Рада схвалила правку до закону про так званий "клуб білого бізнесу", який рекомендує запровадити економічне бронювання для підприємців, що входять до цього списку.

Про відключення світла. У середу, 19 червня, по всій Україні графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

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Про бізнес. Верховна Рада прийняла закон про "клуб білого бізнесу".

Про роумінгову зону з ЄС. Президент України Володимир Зеленський підписав закон України про єдину роумінгову зону з ЄС.

Ексклюзив ЕП

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"Не розвалився, а розвалили". Як Україна втратила торговельний флот

Історія компанії, яка в найкращі свої часи володіла флотом з майже 300 суден і яка генерувала 10% валютної виручки всього СРСР. Як управлінські рішення призвели до її зникнення?