Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС
Президент України Володимир Зеленський підписав закон України про єдину роумінгову зону з ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH).
RLAH означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.
Завдяки закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Вітчизняні суб’єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами.
Нагадаємо:
Верховна рада 22 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".
Економічна правда