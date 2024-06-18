Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України про єдину роумінгову зону з ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH).

RLAH означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

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Завдяки закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Вітчизняні суб’єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами.

Нагадаємо:

Верховна рада 22 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".

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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".

Економічна правда