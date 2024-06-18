У Раді запропонували дві альтернативні моделі економічного бронювання

Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха, який минулого тижня подав законопроєкт №11331 про економічне бронювання, 17 червня зареєстрував ще два альтернативні законопроєкти – №11331-1 і №11331-2.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Законопроєкт №11331, зареєстрований 11 червня, передбачає бронювання спеціалістів, яких важко замінити, за умови сплати підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць.

Водночас в альтернативних законопроєктах пропонуються інші моделі:

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із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36 336 грн;

змішану модель із 36 336 грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОПів.

У першому випадку бронюванню підлягатмуть наймані військовозобов’язані, які мають середньомісячну зарплату не менш 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року (наразі один мінімум становить 3028 грн) - за умови, що роботодавець не має боргів перед працівниками й бюджетом.

Другий випадок передбачає також можливість забронювати ФОПа, зареєстрованого не пізніше ніж за 6 місяців до набрання чинності закону - за умови, що його дохід становить не менш ніж трикратний розмір збору за бронювання військовозобов’язаних (понад 61 200 грн).

Нагадаємо:

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

У разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі, заявив Наталуха.

Ключовими викликами для компаній щодо ведення бізнесу в 2024 році є бронювання військовозобов'язаних працівників (80%) та безпека і захист співробітників (75%).

Через прогалини в системі бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів. Це може загрожувати проблемами з виробництвом зброї.

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Економічна правда