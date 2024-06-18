У Раді запропонували дві альтернативні моделі економічного бронювання
Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха, який минулого тижня подав законопроєкт №11331 про економічне бронювання, 17 червня зареєстрував ще два альтернативні законопроєкти – №11331-1 і №11331-2.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Законопроєкт №11331, зареєстрований 11 червня, передбачає бронювання спеціалістів, яких важко замінити, за умови сплати підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць.
Водночас в альтернативних законопроєктах пропонуються інші моделі:
- із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36 336 грн;
- змішану модель із 36 336 грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОПів.
У першому випадку бронюванню підлягатмуть наймані військовозобов’язані, які мають середньомісячну зарплату не менш 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року (наразі один мінімум становить 3028 грн) - за умови, що роботодавець не має боргів перед працівниками й бюджетом.
Другий випадок передбачає також можливість забронювати ФОПа, зареєстрованого не пізніше ніж за 6 місяців до набрання чинності закону - за умови, що його дохід становить не менш ніж трикратний розмір збору за бронювання військовозобов’язаних (понад 61 200 грн).
Нагадаємо:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.
У разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі, заявив Наталуха.
Ключовими викликами для компаній щодо ведення бізнесу в 2024 році є бронювання військовозобов'язаних працівників (80%) та безпека і захист співробітників (75%).
Через прогалини в системі бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів. Це може загрожувати проблемами з виробництвом зброї.
Читайте також: Законопроєкт про економічне бронювання зареєстрований. Як воно працюватиме?
Економічна правда