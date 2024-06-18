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Рада прийняла закон про "клуб білого бізнесу"

Вівторок, 18 червня 2024, 15:15 - Віктор Волокіта

Верховна Рада прийняла закон про "клуб білого бізнесу".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з його інформацією, "за" проголосувало 263 депутата. 

Нагадаємо:

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання у парламенті законопроєкт про створення "клубу білого бізнесу".

"Законопроєкт значно доопрацьований разом з бізнес-асоціаціями та експертами. Всі зауваження та рекомендації мали бути враховані. Плюс покращили норму про амортизацію обладнання для бізнесу", - написав він.

За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, законопроєктом пропонується:

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  • запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;
  • до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
  • скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.





Верховна рада закон бізнес
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