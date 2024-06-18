Рада підтримала правку про економічне бронювання членів "клубу білого бізнесу" – Гетманцев

Верховна Рада схвалила правку до закону про так званий "клуб білого бізнесу", який рекомендує запровадити економічне бронювання для підприємців, що входять до цього списку.

Про це заявив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, пише Forbes Україна.

"18 червня Верховна Рада ухвалила в цілому №11084 щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану – так званий закон про "клуб білого бізнесу", який передбачає низку переваг.

Серед інших, за словами Гетманцева, депутати підтримали його правку. Вона рекомендує Кабміну внести зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних і запровадити автоматичне бронювання платникам податків, включених до "клубу білого бізнесу". Частка заброньованих – до 25% військовозобов’язаних працівників", - йдеться у повідомленні.

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Гетманцев додав, що це ще не означає запровадження бронювання, оскільки це рекомендація. "Ми дали уряду пас і очікуємо на відповідь", - зазначив нардеп.

Економічне бронювання членів "клубу білого бізнесу" не є альтернативою економічному бронюванню загалом, це додаткова опція, а не основна, додав Гетманцев. На сьогодні в парламенті є три законопроєкти щодо економічного бронювання, і ця правка не впливає на них, резюмував він.

Нагадаємо:

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Верховна Рада прийняла закон про "клуб білого бізнесу". Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха, який минулого тижня подав законопроєкт №11331 про економічне бронювання, 17 червня зареєстрував ще два альтернативні законопроєкти – №11331-1 і №11331-2.

У разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі, заявив Наталуха.

Ключовими викликами для компаній щодо ведення бізнесу в 2024 році є бронювання військовозобов'язаних працівників (80%) та безпека і захист співробітників (75%).

Через прогалини в системі бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів. Це може загрожувати проблемами з виробництвом зброї.

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