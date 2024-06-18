Збитки "Енергоатома" через окупацію ЗАЕС перевищують 210 мільярдів

Станом на червень прямі збитки "Енергоатома" через окупацію Запорізької атомної електростанції перевищили 210 млрд грн.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін, пише "Укрінформ".

"Прямих збитків за перший тиждень їх перебування там 35 млрд грн. На сьогодні ми вже втратили понад 210 млрд грн через те, що Запорізька АЕС не працює", - сказав Котін.

При цьому Енергоатом не підрахував збитки через вимушене переміщення працівників ЗАЕС на підконтрольну уряду України територію.

За словами Котіна, щомісяця через простій ЗАЕС Енергоатом втрачає близько 6 млрд грн.

Реклама:

Нагадаємо:

Спільне комюніке Саміту миру в Україні передбачає пункт, у якому країни-учасниці погоджуються із необхідністю контролю України над ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) та Росія сходяться на думці, що у нинішніх умовах перезапуск окупованої Запорізької АЕС не є ані доцільним, ані безпечним.

Реклама:

Раніше лідер Кремля Путін повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Через некомпетентність набраного окупантами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту.

Запустити росіянам Запорізьку АЕС заважає втрата Каховського водосховища, відсутність енергомереж та брак персоналу, заявили в "Енергоатомі".

Економічна правда