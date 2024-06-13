Новини 13 червня: $50 мільярдів для України за рахунок росактивів, НБУ знизив облікову ставку

Про $50 мільярдів для України. Країни G7 домовилися про структуру кредиту, засновану на розмірі їхніх економік, щоб надати Україні близько 50 мільярдів доларів нової допомоги, яка надійде до кінця року.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни G7 погодили надання Україні 50 млрд доларів.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні також підтвердила досягнення лідерами "Групи семи" політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Про ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5 відсоткових пункта до 13% з 14 червня.

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Про відключення світла. Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

У пʼятницю, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18.00 до 22.00.

Про гроші від Японії. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали двосторонню безпекову угоду: упродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд доларів.

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Про санкції проти РФ. Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації.

Канада запровадила додаткові санкції проти російського військово-промислового комплексу та суб'єктів, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ Росії до санкційних товарів.

Ексклюзив ЕП

Заступник Кличка Петро Пантелеєв: Ми покриємо 75% вартості генераторів, інверторів і сонячних панелей усім охочим. Я не жартую

Чи будуть мешканці столиці взимку з опаленням та гарячою водою, де в Києві поставлять газогенератори та як працюватиме каналізація при вимкненнях світла?