У Німеччині підтвердили згоду в G7 про надання Україні 50 мільярдів доларів

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни G7 погодили надання Україні 50 млрд доларів.

Про це він написав у соцмережі X.

За його словами, наразі триває робота над деталями.

"Хороші новини від G7: ще 50 мільярдів доларів для України. Ми використовуємо для цього відсотки із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів", – сказав міністр.

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Нагадаємо:

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Країни G7 домовилися про структуру кредиту, засновану на розмірі їхніх економік, щоб надати Україні близько 50 мільярдів доларів нової допомоги, яка надійде до кінця року.

Країни "Групи семи" створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів.

Економічна правда.