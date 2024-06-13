У пʼятницю графіки відключень світла діятимуть з 18.00 до 22.00
Четвер, 13 червня 2024, 18:19 -
У пʼятницю, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18.00 до 22.00.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Там також додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.
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Нагадаємо:
У четвер, 13 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20.00 до 22.00.
Економічна правда
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