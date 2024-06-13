У пʼятницю графіки відключень світла діятимуть з 18.00 до 22.00

У пʼятницю, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18.00 до 22.00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Там також додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

Читайте також: Скільки будемо без світла? Усе, що треба знати про відключення електроенергії

Реклама:

Нагадаємо:

У четвер, 13 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20.00 до 22.00.

Економічна правда

Реклама: