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У пʼятницю графіки відключень світла діятимуть з 18.00 до 22.00

Четвер, 13 червня 2024, 18:19 - Віктор Волокіта
 

У пʼятницю, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18.00 до 22.00. 

Про це повідомляє пресслужба Укренерго. 

Там також додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

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Нагадаємо:

У четвер, 13 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20.00 до 22.00.

Економічна правда

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Укренерго електроенергія
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