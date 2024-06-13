Прем’єрка Італії: G7 домовився про $50 мільярдів для України за рахунок росактивів

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила досягнення лідерами "Групи семи" політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії, пише "Європейська правда".

Мелоні заявила, що "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року за допомогою кредитної системи".

Вона уточнила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.

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"Це був несподіваний результат, яким я особливо пишаюся. Тепер його треба буде пропрацювати з технічного погляду", – додала італійська прем’єрка.

Напередодні, нагадаємо, про досягнення домовленості заявили в Єлисейському палаці.

Йдеться про пропозицію США, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

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