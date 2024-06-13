Упродовж цього року Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали двосторонню безпекову угоду: упродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд доларів.

Про це повідомив у соцмережі X президент Володимир Зеленський.

"Впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. США та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди. Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана сьогодні угода.

Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення", - написав Зеленський.

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"Для Японії такий тип угоди й такий рівень підтримки є проривними. Ми бачимо це і дякуємо за таку солідарність Японії з нашою країною та людьми, за все, що ви робите, щоб захистити життя та міжнародне право", - додав президент.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у четвер 13 червня на полях саміту "Групи семи" в Італії очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Японією – на додачу до угоди із США, про яку стало відомо раніше.

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Економічна правда