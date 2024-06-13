G7 домовилася про структуру кредиту Україні на 50 мільярдів доларів: коли надійдуть кошти

Країни G7 домовилися про структуру кредиту, засновану на розмірі їхніх економік, щоб надати Україні близько 50 мільярдів доларів нової допомоги, яка надійде до кінця року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Країни "Великої сімки" нададуть Україні кредити, які будуть погашатися коштом прибутків, отриманих від заблокованих коштів у розмірі приблизно 280 мільярдів доларів, більшість з яких лежать в Європі.

Очікується, що ця угода забезпечить критично важливу підтримку Україні в середньостроковій перспективі та допоможе покрити її фінансові потреби до 2025 року і далі.

Реклама:

Згідно з механізмами, які будуть підписані в Італії, США, Європейський Союз та інші учасники нададуть Україні кредит, а доходи, отримані від активів з часом, будуть використані для повернення цих грошей, повідомили джерела агентства.

Кредити будуть структуровані по-різному на основі внутрішніх процедур кожного учасника, і кожен з них нестиме ризик за наданими кредитами, якщо заморожені активи принесуть менше прибутку, ніж передбачалося.

Остаточні технічні деталі будуть узгоджені після саміту, сказали люди. Допомога може бути спрямована на підтримку оборони, економіки та відновлення України. Конкретика угоди може змінитися, коли лідери зустрінуться в четвер.

Реклама:

Для G-7 цей крок є сигналом для Росії, що вони готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Читайте також: Виклики конфіскації: що допоможе Україні добитися передачі російських активів.

Вдарити російськими активами по агресору. Як використати заморожені мільярди Кремля?

Нагадаємо:

Країни "Групи семи" створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів.

Економічна правда.