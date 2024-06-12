Новини 12 червня: законопроєкт про економічне бронювання, нові санкції США проти РФ

Про економічне бронювання. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

У разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі.

Про санкції США проти РФ. США оголосили про розширення санкційного переліку проти РФ, додавши до нього понад 30 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб. Санкції, зокрема, запровадили щодо Національного клірингового центру та Московської біржі.

Міністерство фінансів США виявило понад десяток схем ухиляння Росії від санкцій проти її військово-промислової бази та наклало обмеження на понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.

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Про відключення світла. У четвер, 13 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20.00 до 22.00.

Про захист підземних газосховищ. АТ "Укртрансгаз" АТ "НАК "Нафтогаз України" 30 травня без торгів уклало угоду з ДП "Центральний проектний інститут" Міністерства оборони України щодо розробки захисту для своїх об’єктів вартістю 1,16 млн грн.

Про "Газпром". Арбітражний суд Стокгольма 7 червня дозволив німецькій компанії Uniper розірвати довгостроковий контракт з "Газпром експорт" і присудив їй 13 млрд євро компенсації за недопостачання газу з середини 2022 року.

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