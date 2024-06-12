"Газпром" програв 13 мільярдів євро своєму колишньому німецькому партнеру Uniper

Арбітражний суд Стокгольма 7 червня дозволив німецькій компанії Uniper розірвати довгостроковий контракт з "Газпром експорт" і присудив їй 13 млрд євро компенсації за недопостачання газу з середини 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Сьогодні компанія Uniper прийняла рішення розірвати довгострокові контракти на постачання російського газу і таким чином юридично припинила довгострокові відносини з російською державною компанією "Газпром експорт"", - йдеться у повідомленні.

Це рішення стало можливим після того, як 7 червня арбітражний трибунал присудив Uniper право розірвати контракти та стягнути з "Газпром експорту" понад 13 мільярдів євро компенсації за обсяги газу, не поставлені "Газпром експортом" з середини 2022 року.

Реклама:

Попри те, що з червня 2022 року були поставлені лише обмежені обсяги газу, а з кінця серпня 2022 року взагалі не було поставлено жодного обсягу газу, довгострокові контракти на поставку газу між двома компаніями все ще залишалися юридично чинними, а окремі контракти продовжували б діяти до середини 2030-х років.

Після того, як Uniper зазнала значних збитків через обмеження поставок російського газу, наприкінці 2022 року компанія ініціювала арбітражне провадження проти "Газпром експорту". Можливість вирішення спору в арбітражному суді була передбачена контрактом і в минулому неодноразово використовувалася обома сторонами в інших спорах. Арбітражний суд, розташований у Стокгольмі, виніс рішення відповідно до швейцарського законодавства. Рішення арбітражу є юридично обов'язковим і остаточним.

Нагадаємо:

Реклама:

Термін дії угоди про транзит російського газу до ЄС спливає наприкінці цього року і представники європейського уряду ведуть переговори з Україною щодо подачі газу наступного року. Один із варіантів — закачувати газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.

Економічна правда.