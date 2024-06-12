У Раді зареєстрували законопроєкт з концепцією "економічного бронювання": що передбачає

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

"У законі ми заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів", – зазначив він.

За словами Наталухи, бронювання працюватиме наступним чином:

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кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника – має можливість його забронювати;

сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками;

бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;

відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

Як наголосив Наталуха, ці законопроєкти є результатом піврічної роботи великої команди людей, яка проводили консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом.

Незабаром додадуть два альтернативних законопроекти, що будуть включати:

модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн,

змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.

Нагадаємо:

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Ключовими викликами для компаній щодо ведення бізнесу в 2024 році є бронювання військовозобов'язаних працівників (80%) та безпека і захист співробітників (75%).

Через прогалини в системі бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів. Це може загрожувати проблемами з виробництвом зброї.

Економічна правда.