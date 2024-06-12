Економічне бронювання може приносити до 320 мільярдів до бюджету на рік

У разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі "Української правди".

"За нашими розрахунками, якщо ухвалять модель бронювання без ФОПів, то бюджет може отримувати десь 200 мільярдів гривень на рік. Якщо з фізичними особами підприємців - це десь 320 мільярдів гривень", - заявив він.

Наталуха зазначив, що залежно від того, чи буде популярним цей інструмент, чи ні, то цифри надходжень можуть зростати або падати.

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Він додав, що якщо бізнес укладатиме ставки бронювання у вартість своєї продукції, то всіх чекатимуть негативні наслідки здорожчення.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

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Незабаром додадуть два альтернативних законопроекти, що будуть включати:

модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн,

змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.

Ключовими викликами для компаній щодо ведення бізнесу в 2024 році є бронювання військовозобов'язаних працівників (80%) та безпека і захист співробітників (75%).

Через прогалини в системі бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів. Це може загрожувати проблемами з виробництвом зброї.

Економічна правда.