Мосбіржа, "Газпром інвест" та інші: США розширили санкції проти Росії

США оголосили про розширення санкційного переліку проти РФ, додавши до нього понад 30 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб. Санкції, зокрема, запровадили щодо Національного клірингового центру та Московської біржі.

Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

"Казначейство США націлене на архітектуру російської фінансової системи, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборонну промисловість та придбання товарів, необхідних для продовження агресії проти України.

Казначейство також націлене на більш ніж десяток транснаціональних мереж, які відмивають золото для російського виробника золота, підтримують російське виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та закуповують чутливі та критичні товари, такі як матеріали для російської програми хімічної та біологічної зброї, обладнання для боротьби з БПЛА, верстати, промислове устаткування та мікроелектроніку.

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Сьогоднішні дії також передбачають подальші кроки, спрямовані на обмеження майбутніх доходів Росії від скрапленого природного газу", - заявили у Мінфіні США.

У рамках одного з наймасштабніших за останній час розширень санкційного списку під обмеження потрапили понад 200 фінансових, промислових і оборонних організацій.

Так, слідом за СПБ Біржею під обмеження потрапила Московська біржа, Національний розрахунковий депозитарій і Національний кліринговий центр, а також Російська національна перестрахувальна компанія.

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До американського чорного списку також потрапили "Газпром інвест", АТ "СОГАЗ", АТ "РусГазДобыча", ТОВ "Арктик СПГ 1" і ТОВ "Арктик СПГ 3", ТОВ "Нафтовий термінал "Білокам'янка"" (надає послуги з перевалки нафтопродуктів "Роснєфті" і "ЛУКОЙЛа") та судноремонтний завод Чорноморського Флоту Міноборони РФ.

Крім того, санкції торкнулися виробника друкованих плат "Резоніт", виробника супутників і дронів SR Space, виробника напівпровідників "Протон Імпульс", а також розробника і виробника БПЛА ТОВ "Безпілотні системи", АТ "Концерн Уралвагонзавод", Кіровського заводу, Кінгісеппського машинобудівного заводу і Волгоградського суднобудівного заводу.

Санкції поширюються також на п’ять російських банків - "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", Сбербанк Росії, "ВТБ Банк" і "ВТБ Капитал Холдинг", а також їхні закордонні представництва, хай яку назву вони мають.

Міністерство фінансів США також повідомило, що в рамках розширення санкцій США забороняють надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.

Для реалізації цього заходу Мінфін США в консультації з Держдепартаментом випустив нове визначення (E.O.) 14071, яке забороняє:

надання будь-якій особі в РФ послуг IT-консультування та проєктування;

послуг IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення для управління підприємством;

програмного забезпечення для проєктування і виробництва.

Рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.

Мосбіржа у зв'язку із санкціями США повідомила, що з 13 червня не проводитиме торги доларом США і євро.

Там заявили, що:

на валютному ринку та ринку дорогоцінних металів торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком валютних пар з доларом США та євро;

на фондовому та грошовому ринках, ринку стандартизованих похідних фінансових інструментів (СПФІ) торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком інструментів із розрахунками в доларах США та євро;

на строковому ринку торги проводяться у звичайному режимі.

У повідомленні Мосбіржі стверджується, що вона володіє всіма інструментами, необхідними для безперебійних торгів в умовах підвищеної волатильності.

Доповнено.

Мінфін США також розширив визначення "військово-промислової бази Росії", під яку тепер підпадають абсолютно всі підсанкційні суб’єкти РФ, навіть якщо вони формально не стосуються оборонної галузі.

Це означає, що банки третіх країн можуть підпасти під вторинні санкції США за співпрацю з будь-яким підсанкційним суб’єктом РФ, а не тільки з тим, хто формально належить до ВПК.

Економічна правда