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У четвер графіки відключень світла діятимуть з 20:00 до 22:00

Середа, 12 червня 2024, 18:26 - Віктор Волокіта
 

У четвер, 13 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20.00 до 22.00.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго. 

Там також додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

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Нагадаємо:

За оновленою інформацією, 12 червня стабілізаційні відключення триватимуть з 19:00 до 23:00, а не з 17:00, як було анонсовано раніше.  

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Укренерго електроенергія
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