У четвер графіки відключень світла діятимуть з 20:00 до 22:00
Середа, 12 червня 2024, 18:26 -
У четвер, 13 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20.00 до 22.00.
Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.
Там також додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.
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Нагадаємо:
За оновленою інформацією, 12 червня стабілізаційні відключення триватимуть з 19:00 до 23:00, а не з 17:00, як було анонсовано раніше.
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