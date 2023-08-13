Засновник FTX Бенкман-Фрід відправився до вʼязниці через тиск на свідків

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Сем Бенкман-Фрід відправляється до в'язниці після того, як суддя скасував його заставу, визнавши, що обвинувачений засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX щонайменше двічі маніпулював свідками.

Про це повідомляє Reuters.

Суддя окружного суду США скасував заставу для засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого звинувачують у тиску на свідків.

Прокурори заявили, що Бенкман-Фрід "перейшов межу", поділившись приватними записами колишньої романтичної партнерки Керолайн Еллісон з репортером New York Times.

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Суддя відхилив прохання захисту відкласти затримання Бенкмана-Фріда до розгляду апеляції на це рішення.

Прокурор Даніель Сассун запропонувала на слуханні, щоб Бенкмен-Фрід утримувався у виправній колонії округу Путнам, в'язниці середнього рівня безпеки приблизно в 88 км на північ від Манхеттену, де міститься близько 68 ув'язнених.

Сассун сказала, що підсудний матиме доступ до ноутбука з підтримкою Інтернету, щоб переглянути докази для підготовки до суду.

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Нагадаємо:

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала в суд на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда та трьох інших колишніх керівників біржі, щоб повернути понад 1 млрд дол, які вони, ймовірно, незаконно привласнили у місяці, що передували краху біржі минулого року.

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

Економічна правда.