Кредитний рейтинг Boeing впав через вплив проблеми з контролем якості на грошовий потік

Рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Boeing Co. на одну сходинку, оскільки проблеми з контролем якості впливають на вільний грошовий потік авіабудівної компанії.

Про це повідомляє BNN Bloomberg.

Рейтингове агентство знизило рейтинг незабезпеченого боргу Boeing до Baa3 з Baa2. Прогноз по рейтингу негативний.

Зниження рейтингу відображає "неадекватну продуктивність" сегменту комерційних літаків Boeing, написав у звіті Джонатан Рут з Moody's. За його словами, низькі показники не дозволили генерувати вільний грошовий потік на рівні, який раніше очікувався рейтинговим агентством.

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Таке рішення було прийнято після того, як компанія Boeing заявила, що в першому кварталі витратила 3,9 млрд доларів, а керівництво прогнозувало ще одне "значне" використання грошових коштів в поточному періоді.

Хоча показник першого кварталу виявився меншим, ніж очікували аналітики, він привернув увагу до фінансового удару, накладеного в результаті того, що авіабудівник уповільнив темпи виробництва 737 Max, щоб підвищити якість під суворим контролем американських регуляторів після того, як в січні панель відірвалася в середині польоту 737 Max.

"Ці події та пов'язані з ними наслідки завадили збільшенню щомісячного обсягу виробництва 737, що могло б сприяти збільшенню вільного грошового потоку", - сказав пан Рут.

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Спред за облігаціями Boeing з погашенням у травні 2050 року збільшився на 5 базисних пунктів до 200 базисних пунктів станом на 15:00 за нью-йоркським часом, згідно з даними торгів облігаціями на біржі Trace. Спреди за короткостроковими борговими зобов'язаннями також розширилися.

Moody's очікує, що несприятливі фактори, пов'язані з сегментом, збережуться щонайменше до 2026 року, і що річний вільний грошовий потік компанії не покриє $4,3 млрд боргу, що підлягає погашенню у 2025 році, і $8 млрд, що підлягає погашенню у 2026 році. Moody's очікує, що Boeing випустить нові боргові зобов'язання для фінансування дефіциту.

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Нагадаємо:

Авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.