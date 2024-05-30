Новини 30 травня: зупинка експорту цукру до ЄС, "Укренерго" попереджає про погіршення ситуації з відключеннями
Про експорт цукру до ЄС. Кабінет міністрів зменшив квоту на експорт цукру до країн ЄС до нуля, тобто – зупинив експорт до кінця року.
Про відключення світла. Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.
Про вугілля. Кабінет Міністрів дозволив експортувати цьогоріч 1,1 млн тонн кам'яного вугілля, антрациту й палива, отриманого з кам'яного вугілля.
Про безробіття. Внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.
Про столичний метрополітен. КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.
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