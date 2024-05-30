Новини 30 травня: зупинка експорту цукру до ЄС, "Укренерго" попереджає про погіршення ситуації з відключеннями

Про експорт цукру до ЄС. Кабінет міністрів зменшив квоту на експорт цукру до країн ЄС до нуля, тобто – зупинив експорт до кінця року.

Про відключення світла. Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Про вугілля. Кабінет Міністрів дозволив експортувати цьогоріч 1,1 млн тонн кам'яного вугілля, антрациту й палива, отриманого з кам'яного вугілля.

Про безробіття. Внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.

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Про столичний метрополітен. КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

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Повернути людям рух. Як у Києві збирають крісла з електроприводом

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