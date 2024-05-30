Всі розділи
Укр / Рус

Київське метро збільшує інтервали поїздів через брак кадрів після мобілізації

Четвер, 30 травня 2024, 13:34 - Артур Крижний

КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства.

"Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", - йдеться у повідомлені.

"Підземка" відчуває гострий дефіцит фахівців робітничих професій, зокрема машиністів електропоїздів - 83 вакансії, електромеханіків - 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами - 161.

Реклама:

Причинами стали частково вимушена міграція, специфіка професій та мобілізаційна робота. Майже 7% метрополітенівців наразі перебувають у лавах ЗСУ, і їх кількість постійно збільшується, йдеться в повідомленні.

У "Київському метрополітені" уточнили, що постійно виконують посилену кадрову роботу із залучення фахівців, зокрема співпрацюють із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості.

Економічна правда.

Реклама:
метрополітен Київ війна
Реклама:
Матеріали за темою
У Київському метро з технічних причин не працювала оплата банківською карткою 24 травня 2024, 20:41
Київметрополітен оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар 13 травня 2024, 11:58
Метро на Виноградар: родич Тищенка засвітився у кримінальній справі по "розпилу" 140 мільйонів – Bihus.Info 6 травня 2024, 20:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті