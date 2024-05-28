Новини 28 травня: ЄБРР щорічно інвестуватиме в Україну €1,5 млрд до кінця війни, 29 травня відключення не очікуються

Про відключення електроенергії. В "Укренерго" заявили, що на середу, 29 травня, відключення електроенергії не очікуються.

Про квартиру чиновника в Дубаї. Ексзаступник голови Держмитслужби Руслан Черкасський разом із Віталієм Кіро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, придбав в Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких сягає близько 25 млн доларів.

Про ЄБРР. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з початку повномасштабного вторгнення РФ профінансував проєкти в усіх галузях економіки України на 4 млрд євро та продовжить цю підтримку, доки ситуація не зміниться. Після війни фінансування збільшать для відновлення країни.

Про тарифи для водоканалів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Реклама:

Про бронювання. Міністерство економіки України підтвердило, що уряд працює над створенням механізму електронного бронювання.

Про пріоритетне забезпечення електроенергією. Кабінет міністрів України визначив перелік критично важливих об’єктів України, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання. Мова йде, зокрема, про ТЦК та СП, Верховну Раду та підприємства оборонного комплексу.

Ексклюзиви ЕП

Реклама:

Супутникова війна: чи захистить Україна своє телебачення від російських атак?

Сліпа віра у силу пропаганди змушує Кремль порушувати сигнали міжнародних супутників. Все лише для того, щоб показати українцям "правильну" картинку. Як їм це вдається?

Війна за новими ставками. Який ефект дасть підвищення податків

Кабмін готується підвищити податки для покриття бюджетного розриву. Які наслідки це матиме?

Блекаути на оборонних заводах. Чи готові виробники зброї до відключень електрики?

Опитані ЕП оборонні компанії не очікують, що регулярні знеструмлення суттєво вплинуть на обсяги виробництва зброї, проте проблем галузь все одно не уникне.